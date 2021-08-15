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Ловец истории: почему мы продолжаем зачитываться Вальтером Скоттом

Знаменитый писатель родился 250 лет назад в Эдинбурге
Фото: twitter.com/VisitScotNews
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Ловец истории: почему мы продолжаем зачитываться Вальтером Скоттом
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2021-08-13 18:15:36
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250 лет назад, 15 августа 1771 года родился Вальтер Скотт, первый великий исторический романист в мире. В этот день «Известия» вспомнили, как великий шотландец изменил беллетристику о героях былых времен и какой еще жанр, кроме исторического романа, он основал.

Изобретатель жанра

Трудно себе представить, но когда-то такого жанра, как «исторический роман», попросту не существовало. Впрочем, когда-то не существовало и детектива, и фантастики, и даже эротики. И точно так же, как детектив — в современном виде — придумал Эдгар По, научную фантастику — Герберт Уэллс, а эротическую литературу — Джон Клеланд, у исторического романа тоже есть отец и точка отсчета.

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Портер Вальтера Скотта работы художника Генри Рэйберна, 1822 год

Фото: wikimedia.org
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Разумеется, увлекательные повести о былых временах сочиняли и до Вальтера Скотта — точно так же, как литературные герои расследовали преступления до Эдгара По. Но к исторической действительности авторы относились исключительно как к антуражу. Психология героев, их поступки, мысли, чувства — всё было современным (разумеется, тогдашним читателям). И только действие происходило «давным-давно». И как По придумал в детективе главное — вовлечь в разгадку тайны читателя, разбросав по тексту ключи-подсказки, так и Вальтер Скотт сделал в историческому романе свою революцию — никаких анахронизмов, точное (насколько это достижимо) описание реалий прошлого и, главное, его людей. Ну а подлинными будут эти люди или вымышленными — дело десятое.

Сын юриста

Вальтер Скотт родился в большой и обеспеченной семье эдинбургского стряпчего и, как это водилось в то время, должен был пойти по стопам отца. Чистокровный шотландец, он провел детство и юность не столько в столице своего края, сколько в сельской местности региона Скоттиш-Бордер, где у членов его рода были старинные поместья. Романтические в своей первозданности виды, легенды и баллады шотландских кланов — вот в какой атмосфере рос Вальтер.

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Поместье Эбботсфорд, построенное по проекту Вальтера Скотта

Фото: scottsabbotsford.com
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Биографы Скотта не забывают восхититься тем фактом, что в университет будущий писатель поступил в 12 лет. Он действительно был моложе своих товарищей — на год, обычно студентами становились в 13. В те времена вообще взрослели рано: в 14 Вальтер Скотт уже стажируется в конторе своего отца, а в 20 становится членом коллегии адвокатов. Вообще, большую часть жизни, уже будучи преуспевающим литератором, Скотт продолжал заниматься как юридической практикой, так и общественной и политической деятельностью. Несмотря на перенесенный в детстве полиомиелит, служил в добровольческой милиции, назначался шерифом, активно работал в местном комитете консервативной партии. Но свое подлинное признание Скотт обнаружил весьма рано.

Поэтическая натура

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«Я был помешан на Германии», — скажет уже в зрелые годы Скотт. Расцвет немецкого романтизма не оставил юношу равнодушным: в университете он создал кружок по изучению немецких поэтов, а карьеру свою в литературе начал с переложения немецких поэтов.

Скотт вообще начинал не с прозы, да и стихи сочинять, кажется, ему нравилось больше, чем романы — такие травмы иногда бывают у больших прозаиков. Вероятно, сыграло свою роль и увлечение старинными шотландскими балладами, которые он собирал и издал в 1802 году. Следующее десятилетие — время Скотта-поэта. «Песнь последнего менестреля», «Мармион», «Дева озера», «Видение дона Родерика», «Рокби», «Поле Ватерлоо», «Властитель островов» — эти поэмы (а «Мармион» — это даже не поэма, а первый в истории литературы роман в стихах) составили Скотту славу второго поэта-романтика Шотландии (первое место Роберта Бернса, разумеется, не оспаривается).

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Книга

Иллюстрация художника Павла Бунина к роману Вальтера Скотта «Ричард Львиное сердце»

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Первый свой исторический роман, «Уэверли», Скотт начал писать еще в 1805 году. Но, как говорится, не пошло — и писатель забросил рукопись на чердак, где случайно и обнаружил ее почти 10 лет спустя, в 1814 году.

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Роман был опубликован анонимно — Скотт опасался, что такая беллетристика подорвет его репутацию и как юриста, и как романтического поэта. И хотя на «автора «Уэверли» сразу же обрушилась неслыханная слава, Скотт хранил анонимность (довольно условную, конечно) еще 13 лет — первый роман, подписанный подлинным именем автора, вышел только в 1827 году.

Шесть столетий

Вальтер Скотт написал 24 романа. С учетом того, что его карьера исторического романиста продолжалась всего 18 лет — темп незаурядный (хотя для тех времен весьма распространенный). Всю это громаду можно разделить — весьма условно, конечно — на две части. Первая — «шотландские» романы (лучшие тут, конечно, «Пуритане» и «Роб Рой»). Прошлое своей родины Скотт знал блистательно, но в тогу популяризатора истории вовсе не рядился: пробудить национальную гордость шотландцев через образы их великих предков — вот была его задача.

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Музей Вальтера Скотта в поместье Эбботсфорд

Фото: scottsabbotsford.com
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Вторая половина скоттова наследия — романы про другие страны, от Англии до Франции и еще дальше, вплоть до средневековой Иудеи. Главные шедевры здесь — «Квентин Дорвард» и «Айвенго». Обе части роднит — помимо исторической достоверности — еще один немаловажный аспект. Скотт решительно порывает с традицией, в которой героями романа могут быть только люди благородные — если не духовно, то по крайней мере с точки зрения социального происхождения. Беглые преступники, обнищавшие рыцари, пьянчужки-монахи, евреи-ростовщики (и их прекрасные дочери, куда же без них), безземельные крестьяне, шуты, слуги, лесные разбойники, содержанки, дезертиры, бесприданницы, доносчики, трактирщики, попрошайки — весь мир «прежнего времени» (а романы Скотта охватывают примерно 600 лет человеческой истории) появился на страницах книг эдинбургского адвоката.

Вальтер Скотт демократизировал историю, он лишил ее нарочитой театральности, сделал увлекательной для читателей самых разных классов и самых разных интересов. Крестовые походы, феодальные распри и гражданские войны в Англии, борьба за независимость Шотландии — под пером Скотта всё это стало живым, и в этом его главная заслуга как писателя.

Просто человек

Он не был ни книжным червем, ни чопорным аристократом, для которого литература — лишь увлечение (хотя титул баронета в конце концов получил — за книги, разумеется). Через всю жизнь пронес безответную первую любовь — но был и примерным семьянином. Построил замечательный дом, в котором и умер (сейчас в Эбботсфорде, разумеется, музей). Коллекционировал антиквариат, поощрял изучение шотландской культуры (в том числе и материально), брал на себя долги своих друзей — что привело к изнурительной переработке, трем инсультам и довольно ранней смерти в 61 год.

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Памятник Вальтеру Скотту в Эдинбурге

Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Markus Keller

Шотландец до мозга костей, Вальтер Скотт, однако, умудрился остаться не только шотландским или даже британским писателем — его романы читают и сейчас, не особенно задумываясь, где и когда родился этот человек с огромными знаниями и неуемной фантазией.

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