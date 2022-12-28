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В России запланировали удвоить выпуск автомобилей в ближайшие два года

Мишустин заявил о намерении удвоить выпуск автомобилей в РФ за два года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Стратегия развития российского автопрома до 2035 года предполагает удвоение выпуска автомобилей в ближайшие два года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 28 декабря, на заседании правительства.

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«Долговременная стратегия развития автомобильной промышленности охватывает более чем десятилетний период – до 2035 года – и предполагает удвоение выпуска автомашин уже в ближайшие два-три года», — сказал Мишустин.

Он назвал главной задачей отрасли обеспечение достаточного предложения автомобилей на российском рынке.

«Основные усилия в данной отрасли будут направлены на научные исследования, разработку и организацию производства в нашей стране компонентов и систем для автомобилей», — отметил премьер-министр.

Он также указал на то, что развитие автопрома поможет и другим, смежным областям российской промышленности, таким как металлургия, химия, электроника, информационные технологии и другие.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что по итогам 2022 года в России будет произведено 600 тыс. автомобилей. По его словам, ситуация в автомобильной промышленности начала стабилизироваться к концу года.

26 декабря Мантуров заявлял, что к 2030 году планируется увеличить долю машин российского производства с 40% до 80%. Таких показателей планируется достичь благодаря целевому сценарию, который подразумевает увеличение объемов господдержки за счет увеличения втрое производства автокомпонентов в России до 2025 года и увеличения выпуска всех видов автомобилей в два раза.

Ранее, 16 ноября, президент РФ Владимир Путин призвал сделать покупку автомобилей доступнее для россиян, увеличив их производство и насытив предложением российский рынок.

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