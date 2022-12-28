Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Хабаровске
В Хабаровске в результате столкновения легковушки с микровэном пострадали два человека. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 27 декабря на улице Ленинградской. Водитель универсала Toyota Fielder не смог удержать автомобиль на скользком участке дороги и допустил выезд на встречку, где в этот момент ехал микровэн Daihatsu Hijet. Машины столкнулись.
В результате ДТП серьезные травмы получил водитель Daihatsu. Его госпитализировали в реанимацию. У водителя Toyota диагностированы легкие ушибы.
Днем 27 декабря в Якутске 44-летняя водитель минивэна Toyota Voxy не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом «ПАЗ». Пострадала восьмилетняя девочка.