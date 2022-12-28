Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП с автобусом в Якутске
В Якутске в результате столкновения минивэна и автобуса пострадала восьмилетняя девочка. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в УГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия).
Авария произошла днем 27 декабря около дома № 33 по улице Интернациональной. Предварительно установлено, что 44-летняя водитель минивэна Toyota Voxy не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автобусом «ПАЗ» под управлением 43-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Toyota. Она получила травму руки и после осмотра медиков была госпитализирована. Минивэн, судя по фотографиям с места происшествия, получил значительные повреждения передней части.
По факту случившегося организована проверка, обстоятельства устанавливаются.
Вечером того же дня в Тульской области столкнулись легковушка Opel Astra и микроавтобус Mercedes Sprinter. Пострадали четыре человека.