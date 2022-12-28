ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) поставил Минобороны России очередную партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом 28 декабря сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Как отметил глава Минпромторга РФ, своевременно развернуть серийное производство самолетов позволили системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия.

«Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал», — отметил он.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, в свою очередь, назвал Су-57 будущим российской боевой авиации.

«Он обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны», — указал Чемезов.

Он отметил, что на КнААЗе реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин.

Ранее, в ноябре, военный эксперт Питер Сучиу рассказал, что искусственный интеллект в Су-57 выполняет функции второго пилота, собирает различные данные с датчиков и передает их человеку. По его словам, высокопроизводительные процессоры превратят самолеты в летающие центры обработки информации, которые позволят пилотам молниеносно принимать решения.

В июне четыре Су-57 были задействованы в ходе спецоперации по защите Донбасса. Звено из четырех истребителей, связанных в единую информационную сеть уничтожили системы противовоздушной обороны украинских боевиков.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.