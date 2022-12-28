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ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57

ОАК передала Минобороны партию серийных истребителей пятого поколения Су-57
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Фото: Скриншот видео
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Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) поставил Минобороны России очередную партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом 28 декабря сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Как отметил глава Минпромторга РФ, своевременно развернуть серийное производство самолетов позволили системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия.

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Сами истребители Су-57 станут получать данные о воздушном противнике от наземных радаров

«Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал», — отметил он.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, в свою очередь, назвал Су-57 будущим российской боевой авиации.

«Он обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны», — указал Чемезов.

Он отметил, что на КнААЗе реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин.

Ранее, в ноябре, военный эксперт Питер Сучиу рассказал, что искусственный интеллект в Су-57 выполняет функции второго пилота, собирает различные данные с датчиков и передает их человеку. По его словам, высокопроизводительные процессоры превратят самолеты в летающие центры обработки информации, которые позволят пилотам молниеносно принимать решения.

В июне четыре Су-57 были задействованы в ходе спецоперации по защите Донбасса. Звено из четырех истребителей, связанных в единую информационную сеть уничтожили системы противовоздушной обороны украинских боевиков.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности и способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

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