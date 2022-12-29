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Названы главные риски для рынка криптовалюты в 2023 году

Эксперт Быков: потенциальным риском для рынка криптовалют в 2023 году являются новые возможные случаи банкротства
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Silas Stein
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Потенциальным риском для рынка криптовалют в 2023 году являются новые возможные случаи банкротства, рассказал «Известиям» 28 декабря старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

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Эксперт также отметил, что в уходящем году наблюдалось следствие спекуляций 2021 года, когда игроки забыли о контроле рисков и стремились максимизировать свою доходность, «разгоняя котировки любого мало-мальски приличного проекта с помощью заемного капитала».

«Понятное дело, что бесконечно это продолжаться не могло: у нас есть огромное количество примеров того, как пузыри лопались как на фондовом, так и на криптовалютном рынке, так что здесь нет ничего удивительного», — сказал аналитик.

При этом уже произошедшие банкротства фирм, в том числе крах криптобиржи FTX, теперь не представляют опасности для рынка.

«Слабо верится в то, что их менеджмент не пытался выйти из сложившейся ситуации, сливая свои активы в рынок, не особо задумываясь о последствиях для их стоимости. Таким образом, потенциальным риском являются новые возможные случаи банкротства», — отметил Быков.

По его словам, претендентом на банкротство может быть Digital Currency Group, где были вынуждены покрывать убытки от неудачных инвестиций средствами дочерней компании.

Кроме того, эксперт уточнил, что необходимо, чтобы преобладал максимально осторожный подход к инвестициям: приобретать стоит только максимально надежные монеты, способные пережить затяжной «медвежий» рынок (характеризуется снижением цен на активы. — Ред.). Как он объяснил, к таким криптовалютом можно отнести только BTC (биткоин) и ETH (эфир), в то время как остальные могут не только снизиться еще более чем в два раза от текущих отметок, но и никогда не восстановится от потерь.

«Так было и во время предыдущего краха рынка после 2017 года. Большинство хайповых монет того года на сегодняшний день оказалось никому не нужны. Криптовалютный рынок — это только про спекуляции: реального массового использования децентрализованных проектов как не было, так и нет, да и в будущем ситуация вряд ли изменится, ведь особой мотивации у людей переключаться с надежных и регулируемых финансовых продуктов на мутные и неэффективные монеты попросту нет», — считает Быков.

Также аналитик выразил мнение, что необходимо всегда искать новые тренды.

«В качестве возможного нового драйвера рынка стоит рассмотреть Web3-проекты», — заключил он.

25 октября Быков предположил, что восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года. Кроме того, он считает, что биткоин способен упасть ниже $10 тыс.

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