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В России заработал новый порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С 1 января в России введен порядок учета граждан, которым необходимы меры соцподдержки.

Соответствующее постановление Минтруда в конце декабря поступило в распоряжение «Известий», а с приходом 2023 года началась и реализация законодательной инициативы.

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Кто сможет рассчитывать на такую помощь

В ее рамках профильные ведомства выстроили взаимодействие по выявлению малообеспеченных семей и своевременному оказанию поддержки таким гражданам. Так, Федеральная налоговая служба (ФНС) на ежедневной основе будет передавать Пенсионному фонду РФ (ПФР) сведения о гражданах с низкими доходами, а также информацию об их родственных связях. Таким образом ведомства смогут установить уровень материального благосостояния семьи и проактивно назначить социальную помощь.

Помимо данных о доходах семьи анализу будут подвергать сведения о фактах лишения родительских прав, законных представителях и уже назначенных семье мерах господдержки. Для комплексной оценки ПФР также будет направлять запросы в другие ведомства.

Для предоставления господдержки семье должно также действовать правило «нулевого дохода». Оно предполагает, что родители детей должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами (например, уход за ребенком, болезнь, служба в армии). И только в случае, если доход все равно остается низким, будут назначены меры помощи.

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