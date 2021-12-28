В 2023 году введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

С 1 января 2023 года в России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке. Это следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»), подготовленного Минтрудом. Пресс-служба ведомства подтвердила его подлинность.

Проектом устанавливается новый порядок межведомственного электронного взаимодействия. Согласно документу, федеральная налоговая служба в инициативном порядке ежедневно будет передавать в ПФР сведения (и их изменения) не только о гражданах с низкими доходами, но и о родственных связях, что позволит установить состав семьи, включая данные о законных представителях, а также факты лишения (или ограничения) родительских прав.

После этого ПФР составляет своего рода портрет семьи, дополняя данные ФНС информацией о доходах, получаемых в рамках соцподдержки, следует из проекта. Если материальное положение подпадает под установленные критерии, то есть семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, далее фонд запрашивает другие ведомства, чтобы провести комплексную оценку. Напомним, что в этом году по ряду мер госпомощи (выплаты на детей от трех до семи лет, одиноким родителям детей от восьми до 16 лет, а также беременным женщинам в трудной ситуации, которые встали на учет на раннем этапе) предоставляется исходя из имущественного ценза и правила «нулевого дохода».

Проще говоря, сейчас гражданин сам должен оценить свое соответствие критериям, позволяющим получать помощь от государства, и обратиться за поддержкой. После чего уходит 10 рабочих дней (а в отдельных случаях при необходимости допзапросов срок может растянуться до 35 дней) на оценку его нуждаемости. С 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и проактивно предлагать им помощь, предполагает проект.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Найти и опособить: в 2023-м введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке»