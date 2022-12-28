В РАНХиГС сообщили об отмене Гайдаровского форума
Гайдаровский форум не состоится в начале января 2023 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) 28 декабря.
Как там уточнили, формат форума, на котором каждый год присутствуют эксперты, представители государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом.
«Необходимость пересмотра выстроенных годами алгоритмов поведения и взаимодействия с внешними и внутренними аудиториями предполагает запуск быстрых изменений, которые требуют более частого обсуждения экспертами с органами публичной власти и институтами развития ключевых вызовов социально-экономической деятельности», — отметили в РАНХиГС.
Там подчеркнули, что академия постоянно проводит такие обсуждения и ежедневно откликается на все поручения, запросы органов госвласти.
Гайдаровский форум — ежегодное международное научно-практическое мероприятие в области экономики.
В этом году Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» состоялся на площадке РАНХиГС 13–14 января. В центре программы были приоритетные инициативы правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. Среди них — социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан, образование, здравоохранение и др.