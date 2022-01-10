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Опубликована программа Гайдаровского форума 2022

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13–14 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) состоится Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты». Форум пройдет при поддержке правительства Российской Федерации. Он станет первым деловым событием 2022 года и задаст вектор для обсуждения ключевых тем общественной повестки на текущий год.

В 2022 году Гайдаровский форум пройдет в телевизионном формате. Ведущие эксперты, представители органов публичной власти и бизнеса примут участие в дискуссиях на площадке Президентской академии, а зрители смогут следить за мероприятием на сайте форума в режиме онлайн.

В центре программы форума — приоритетные инициативы правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. Среди них социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан, образование, здравоохранение и другие.

На протяжении двух дней работы форума ведущие российские и зарубежные эксперты примут участие в более чем 80 мероприятиях: они обсудят макроэкономическую политику после пандемии, 30-летие российского рынка, ключевые вызовы в сфере образования, зеленую повестку и стратегию социального развития России. Большое внимание в этом году будет уделено темам здравоохранения и ESG.

В число прочих тем форума также войдут: приоритеты налоговой системы, развитие российского агропромышленного комплекса, построение комфортной городской среды, изменение потребительского поведения, государственное управление и цифровизация, высокотехнологичный бизнес, региональное развитие и многие другие.

Онлайн-трансляция всех мероприятий будет доступна на официальном сайте форума.

Организаторами форума выступают Президентская академия, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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