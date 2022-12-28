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Москвичка обвинила массажиста в изнасиловании

Москвичка заявила в полицию, что ее изнасиловал массажист во время процедуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что вечером 27 декабря материал поступил из полиции в органы Следственного комитета (СК) РФ. Документы отправили из ОМВД по району Щукино, куда обращалась пострадавшая.

Как следует из заявления женщины, она подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста. Инцидент произошел 13 декабря в помещении одной из столичных клиник на проспекте Мира, рассказал источник.

Пострадавшая заявила полицейским, что массажист изнасиловал ее во время процедуры.

Ранее, 15 декабря, боец ММА Максим Новоселов, обвиняемый в изнасиловании, был приговорен к пяти годам строгого режима. Днем ранее прокурор попросил суд приговорить его к шести годам колонии строгого режима. Вину фигурант не признал.

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