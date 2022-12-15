Боец ММА Новоселов получил пять лет строгого режима за изнасилование
Боец ММА Максим Новоселов, обвиняемый в изнасиловании, приговорен к пяти годам строгого режима, сообщает корреспондент «Известий» из здания Тушинского суда Москвы.
«Мужчина ранее судим, в его действиях признан опасный рецидив. В ходе предварительного расследования и судебного следствия Новоселов виновным себя не признал», — пишет пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее, 14 декабря, прокурор попросил суд приговорить Новоселова к шести годам колонии строгого режима.
27 марта стало известно о задержании Новоселова. По информации следствия, боец познакомился с девушкой в клубе «Руки Вверх» в Мытищах. Позднее она позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании, сказав, что едет в машине из клуба с несколькими мужчинами. Через некоторое время иномарку остановили в районе Пятницкого шоссе.
Новоселову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).
Между тем в распоряжении «Известий» оказались записи с камер, снятые в клубе и возле него. На кадрах видно, что две девушки сначала отдыхали за столиком с самбистом и его друзьями, а затем вся компания села в машину и уехала. Причем, по информации «Известий», из клуба они отправились в караоке.
Защита спортсмена предоставила на заседании результаты экспертизы, которые якобы исключают связь между подсудимым и девушкой. Сам обвиняемый вину не признал.