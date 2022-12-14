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Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Прокурор просит суд приговорить к шести годам колонии строгого режима бойца ММА Максима Новоселова по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом в среду, 14 декабря, заявил его адвокат.

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«В ходе прений сторон прокуратура попросила Тушинский суд назначить нашему подзащитному шесть лет колонии строгого режима, мы в свою очередь попросили оправдать Максима Новоселова, так как в деле нет события преступления», — рассказал адвокат спортсмена Дмитрий Трубин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что приговор 49-летнему спортсмену будет известен в четверг, в 13:00 мск.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Как сообщается, спортсмен познакомился с девушкой в клубе «Руки Вверх» в Мытищах. Девушка позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании. Она заявила, что едет в машине из клуба с несколькими мужчинами. Через некоторое время иномарку остановили в районе Пятницкого шоссе.

Новоселову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).

Между тем в распоряжении «Известий» оказались записи с камер, снятые в клубе и возле него. На кадрах видно, что две девушки сначала отдыхали за столиком с самбистом и его друзьями, а затем вся компания села в машину и уехала. Причем, по информации «Известий», из клуба они отправились в караоке.

Друзья самбиста со своей стороны утверждают, что сообщившая об изнасиловании девушка запаниковала из-за ошибочного адреса, когда спортсмен отвозил ее домой. С их слов, Новоселов хотел подвезти новую знакомую, но ее адрес в Мытищах совпал с аналогичным в Красногорске.

Защита спортсмена предоставила на заседании результаты экспертизы, которые якобы исключают связь между подсудимым и девушкой. Сам обвиняемый вину не признает.

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