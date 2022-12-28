Жителя Рыбинска приговорили к пожизненному сроку за убийство двух детей

Ярославский областной суд приговорил жителя Рыбинска Виталия Молчанова к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом 28 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Решением суда Молчанов будет обязан выплатить 10 млн рублей в качестве компенсации в пользу отца убитых девочек и еще 2 млн в пользу их матери.

Отмечается, что в рамках судебной психолого-психиатрической экспертизы Молчанов был признан вменяемым.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Ярославской области Виталию Молчанову. Он признан виновным в покушении на изнасилование, совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух малолетних и их убийстве», — сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

Тела двух сестер (2006 и 2011 года рождения) с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены их матерью в квартире панельного дома на Инженерной улице в Рыбинске 15 сентября 2020 года. Эксперты СКР установили, что перед смертью дети подверглись сексуальному насилию. Прибывшие на место следователи предположили, что преступление совершил хозяин квартиры Молчанов, приходившийся девочкам отчимом.

Отмечается, что подозреваемый попытался скрыться и несколько дней прятался в лесополосе на окраине города от правоохранительных органов. Сообщается, что Молчанова заметили местные жители и сообщили в полицию. После задержания тот признал свою вину.

СК РФ предъявил обвинение Молчанову по факту убийства и изнасилования двух сестер. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело об этом жестоком преступлении было передано в производство следователей центрального аппарата ведомства.

По данным телеканала РЕН ТВ, Молчанов был ранее судим за убийство малолетнего и изнасилование.