Аналитики подсчитали стоимость ингредиентов для оливье в этом году

Россияне еще с ноября стали активно закупать ингредиенты для главных новогодних блюд — оливье, селедки под шубой и крабового салата, сообщил 28 декабря «Известиям» онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет». При этом самым популярным салатом оказался традиционный оливье. Аналитики подсчитали, сколько стоит его приготовление по классическому и изысканному рецептам: разница между стоимостью продуктов составляет около 1 тыс. рублей.

По данным «СберМаркета», уже в ноябре вырос спрос на ряд ингредиентов для новогодних салатов. В ноябре горошек покупали на 55% чаще, чем в октябре, а крабовые палочки — на 37%. В первые недели декабря спрос на кукурузу догнал количество заказов за весь ноябрь.

Несмотря на то что в декабре россияне стали покупать на 35% больше селедки и на 32% кукурузы, рекордсменом по количеству заказанных для него ингредиентов оказался классический оливье с колбасой и зеленым горошком. При этом оливье держит лидерство по числу покупаемых для него ингредиентов второй год подряд: в 2021 году топ салатов выглядел так же, второе место занял крабовый салат, третье — селедка под шубой.

Как выяснили эксперты, ингредиенты для классического, самого популярного варианта оливье с колбасой на шесть порций обойдутся в среднем в 406 рублей. Это 800 г картофеля, 300 г вареной колбасой, 200 г моркови, шесть куриных яиц, 300 г соленых огурцов, 75 г репчатого лука, 120 г консервированного горошка и 200 мл майонеза для заправки.

Еще один любимый россиянами вариант салата — с курицей. Стоимость шести порций этой вариации блюда почти не отличается от цены оливье с колбасой — 385 рублей. При этом на ингредиентах можно сэкономить примерно 96 рублей, если взять продукты со скидками. Тогда стоимость приготовления шести порций салата составит 298 рублей для оливье с колбасой и 302 рубля для версии с курицей.

Помимо классического варианта оливье существует и более изысканная версия салата. Вместо вареной колбасы в оливье добавляют креветки, а вместо картофеля — авокадо. Заправляют такой салат натуральным греческим йогуртом. Стоимость продуктовой корзины для этого варианта салата составит около 1464 рубля: 400 г креветок в среднем стоят 417 рублей, а четырех авокадо — 806 рублей.

13 декабря аналитики «СберМаркета» сообщили «Известиям», что с ноября 2022 года россияне стали покупать красную и черную икру в три раза чаще, чем в среднем по году. Выяснилось, что чаще всего россияне выбирают красную икру горбуши и лосося. Спрос на них почти одинаковый: на икру этих видов рыб приходится каждая вторая купленная банка.

2 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Речь идет о таких деликатесах, как рыба и икра, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.