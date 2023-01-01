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В России вступили в силу новые налоговые льготы для бизнеса

В России вступили в силу налоговые льготы для бизнеса при внедрении отечественных IT-решений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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С 1 января 2023 года бизнесу стали доступны налоговые льготы при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Таким образом вступило в силу предложенное в ноябре президентом РФ Владимиром Путиным условие для развития российских компаний.

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Теперь, как отмечал российский лидер, у бизнеса появится возможность направить сэкономленные с помощью льготы средства на технологическое обновление. Президент также указывал, что государство должно способствовать раскрытию потенциала российского бизнеса и создавать для этого необходимые условия.

Контроль над исполнением президентского поручения вверен Федеральной налоговой службе.

В России и для сотрудников IT-компаний предусмотрен ряд льгот. Так, для них доступно предложение льготной ипотеки на упрощенных условиях. Приобретение жилья по этой программе доступно работникам всех IT-компаний, имеющих госаккредитацию. Программой уже воспользовались тысячи россиян.

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