В России вступили в силу новые налоговые льготы для бизнеса
С 1 января 2023 года бизнесу стали доступны налоговые льготы при покупке и внедрении отечественных IT-решений. Таким образом вступило в силу предложенное в ноябре президентом РФ Владимиром Путиным условие для развития российских компаний.
Теперь, как отмечал российский лидер, у бизнеса появится возможность направить сэкономленные с помощью льготы средства на технологическое обновление. Президент также указывал, что государство должно способствовать раскрытию потенциала российского бизнеса и создавать для этого необходимые условия.
Контроль над исполнением президентского поручения вверен Федеральной налоговой службе.
В России и для сотрудников IT-компаний предусмотрен ряд льгот. Так, для них доступно предложение льготной ипотеки на упрощенных условиях. Приобретение жилья по этой программе доступно работникам всех IT-компаний, имеющих госаккредитацию. Программой уже воспользовались тысячи россиян.