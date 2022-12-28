Россияне стали чаще покупать мебель оптом

По отношению к 2021 году количество оптовых заказов на мебель выросло в 2,5 раза, сообщили «Известиям» аналитики компании Mr.Doors.



Эксперты сделали такие выводы на основе данных продаж за последние два года. В сравнение попадали только заказы, оформленные одним договором.



Состав подобных «оптовых» заказов выглядит следующим образом: на первом месте кухня + гостиная (порядка 35% заказов), далее кухня +прихожая (около 20%) и кухня + гостиная + прихожая (порядка 12%), сообщили аналитики.

Похожий интерес к меблировке сразу нескольких помещений фиксируется и специалистами B2B-подразделения компании, работающего с проектами крупнейших застройщиков и представителей бизнеса, рассказали в компании.



Эксперты отметили, что если в 2021 году партнеры интересовались просчетами конкретных товарных позиций (кухня, прихожая, гардеробная) для меблировки проектов недвижимости, то в 2022 году возрос интерес к «комплексной» меблировке.

Аналитики объясняют эту динамику тем, что россияне в нынешних реалиях стараются инвестировать отложенные накопления в качественные приобретения без срока годности. Сюда можно отнести крупную технику, недвижимость, автомобили и премиальную мебель.

На рост числа «комплексных» заказов мебели влияет и наличие рассрочки, которая позволяет снизить финансовую нагрузку и разбить платеж на несколько частей, добавили специалисты.

«За последние годы действительно выросло количество заказов мебели сразу в несколько комнат, и на это повлиял и факт локдауна 2020 года, запустивший тенденцию на покупку загородной недвижимости. Россиянам захотелось быть ближе к природе, при этом перебираться в новое жилье максимально оперативно. К регионам-лидерам по таким заказам можно отнести Подмосковье, Краснодарский край, Калининградскую область. Не стоит забывать и о том, что заказ «в одном окне» для клиента всегда выгоднее, а для дизайнера это возможность реализовать гармоничный интерьер с применением единых материалов и стилистики», — считает эксперт, дизайнер интерьера Павел Осипов.

Ранее, 2 декабря, аналитики назвали средние цены на технику, мебель и аксессуары в новую квартиру. Так, на минимальный набор мебели сегмента эконом придется потратить порядка 18 тыс. рублей — на диван, стол и стулья, а также на шкаф. Оптимальный набор, который дополняют еще кровать, кухня, тумбы, полки и настенные шкафы, обойдется в 54 тыс. рублей, рассказали аналитики.