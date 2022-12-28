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Ключевые ипотечные банки остановили прием заявок от девелоперов на ипотеку в 0,1%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несмотря на то что меры ЦБ по ужесточению требований к субсидированной ипотеке от застройщика, касающиеся программ со ставкой от 1% и меньше, вступают в силу только с нового года, банки уже не принимают заявки от девелоперов на выдачу «околонулевой» ипотеки. Об этом «Известиям» сообщили аналитики девелоперской компании Asterus.

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«Ряд банков анонсировали приостановку с 26 декабря, но по факту уже не принимали заявки с 23 декабря. Таким образом, кредитные организации перестраховываются. Объем заявок настолько большой, что банки рискуют не успеть их обработать до вступления в силу новых правил от ЦБ», — сказала коммерческий директор компании Вера Стефан.

По ее словам, теперь минимальная ипотечная ставка при субсидировании от застройщика в «Сбере» составляет 3%, в МКБ чуть меньше — 2,5%. Такой размер ипотечной ставки выглядит как компромисс между льготной ставкой, которая с нового года составит 8%, и близкой к нулю ставкой, которая теперь оказалась вне закона, добавила она.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2023 года Центробанк планирует внести изменения в положение 590-П, которое регламентирует расчет банками резервов. Повышенные резервы придется формировать по ипотечным кредитам с низкими ставками, которые субсидируются застройщиками.

Как отмечала в разговоре с «Известиями» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова, банки берут от застройщика комиссию и соглашаются на низкую ставку, которая существенно отличается от рыночной, на весь срок ипотеки, вплоть до 25 лет. При этом банки недооценивают риски, поэтому повышенный уровень резервов экономически обоснован.

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