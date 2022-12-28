Тюменец пытался помочь другу скрыться от погони и бросился на капот машины ДПС

В деревне Нариманова Тюменской области во время погони сотрудников ДПС мужчина бросился на капот машины правоохранителей, чтобы его товарищ мог уехать. Кадры инцидента опубликовала пресс-служба ГИБДД по Тюменской области во вторник, 27 декабря, в своем Telegram-канале.

Как сообщается, за рулем Lada находился 38-летний местный житель без водительских прав. Инспекторы потребовали его остановиться, но он отказался, в результате чего завязалась погоня.

Внезапно машина притормозила, из нее выбежал пассажир и лег на капот патрульного автомобиля ДПС. В Госавтоинспекции уточнили, что к мужчине применили физическую силу, а также наручники.

В свою очередь, водителя автомобиля инспекторы задержали дома в нетрезвом состоянии. Перед тем как сесть за руль, граждане выпили алкогольные напитки.

Водитель Lada привлечен к административной ответственности за незаконную тонировку, невыполнение требования об остановке, управление транспортом без водительского удостоверения, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, государственные номерные знаки изъяты. По факту повторного пьяного вождения будет возбуждено уголовное дело.

К 10 суткам административного ареста суд приговорил пассажира за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.

Ранее, 2 декабря, правоохранительные органы задержали мужчину в Воронеже, который не оплатил около тысячи штрафов за нарушение ПДД. Отмечается, после того как сотрудники дорожной полиции объяснили водителю тот факт, что если он не оплатит штраф, то на его автомобиль будет наложен арест, мужчина сразу же нашел деньги для оплаты штрафов.