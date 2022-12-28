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Средний чек на иностранные елки резко подскочил

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средний чек на иностранные живые ели, сосны и пихты подскочил вдвое, он составил 6 тыс. рублей. Хотя объем продаж в штуках упал на 51%, а в денежном выражении — на 42%. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД» за 15–20 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Известия» ознакомились с этими сведениями. Компания ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков с более чем 1 млн онлайн-касс в России.

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Средний чек на отечественные живые ели, сосны и пихты вырос незначительно — на 4% в сравнении с 2021 годом — и составил 3 тыс. рублей. Объем продаж в натуральном выражении снизился на 10%, а в денежном — на 7%. Самыми стабильными по стоимости оказались искусственные ели и сосны, подчеркнули в «Платформе ОФД». Чек на них оказался выше прошлого года только на 1% и составил почти 3,3 тыс. рублей. Продажи этой продукции в натуральном выражении выросли на 8%, а в денежном — на 10%.

«Среди деревьев иностранного производства преобладают пихты, однако их немного на рынке, а ценник в два раза выше прошлогоднего уровня, что еще больше снижает их популярность. Поэтому неудивительно, что в этом году россияне чаще всего покупают живые ели и сосны отечественных питомников», — пояснили в операторе фискальных данных.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Палки в ёлки: иностранные новогодние деревья резко подорожали

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