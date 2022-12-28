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В Хабаровске задержали четырех пособников террористов

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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В Хабаровске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали четырех пособников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в среду, 28 декабря.

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Как отмечается, в мае был задержан Юлдашев М. Ш., выходец одной из среднеазиатских республик, который финансировал организацию. Он занимался разведкой и передавал другим участникам МТО аккаунт в одной из соцсети для призывов к террористической деятельности и оправдания терроризма.

Кроме того, его соотечественники, Тургунпулатов П., Абдурахмонов К.А.у. и Олимов А., знали, чем занимается Юлдашев, но не сообщили об этом в правоохранительные органы.

В отношении Юлдашева возбуждены уголовные дела по части 1.1 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

«Приговором первого Восточного окружного военного суда Юлдашев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет (два года в тюрьме, остальные в колонии строго режима. — Ред.)», — сообщили в ФСБ.

Уголовные дела также завели на Тургунпулатова, Абдурахмонова и Олимова по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении...»). Они раскаялись, поэтому суд назначил им наказания в виде денежных штрафов.

Ранее, 26 декабря, ФСБ опубликовало кадры задержания сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), переправлявших боевиков в Сирию и на Украину. По данным спецслужбы, задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению террористов.

13 декабря Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта. В этом году количество террористических проявлений значительно увеличилось, прежде всего в приграничных регионах в Центральном и Южном федеральных округах.

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