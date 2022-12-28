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Экономист объяснила, кто может уйти на пенсию в 2023 году

Доцент Иванова-Швец: россияне с правом на льготную пенсию начнут получать выплаты в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В 2023 году в России на пенсию смогут выйти граждане, у которых есть право сделать это досрочно, или те, кто имеет льготы. Об этом рассказала доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец во вторник, 27 декабря.

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Согласно графику, с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Далее до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год. Как пояснил эксперт в беседе с «Прайм», в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию по старости смогут выйти те, кто имеет на это льготное право. Для льготников существует свой график перехода на обновленный пенсионный возраст, а для некоторых категорий он не менялся.

К примеру, льготой раннего выхода на пенсию могут воспользоваться многодетные мамы, родители, опекуны детей с инвалидностью и инвалиды, а также работники районов Крайнего Севера с соответствующем опытом работы. Подробный перечень можно найти на сайте Пенсионного фонда РФ.

«В любом случае для всех категорий льготников, так же как и для всех, кто выходит на пенсию, должны быть соблюдены три условия: возраст, стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов», — резюмировала экономист.

Ранее, 27 декабря, генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев рассказал, что откладывать деньги на пенсию следует вне зависимости от возраста и уровня заработной платы. Средства можно откладывать, даже если будет скромная сумма.

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