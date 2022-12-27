Эксперты рассказали о правильном накоплении денег к пенсии

Откладывать деньги на пенсию следует вне зависимости от возраста и уровня заработной платы. Средства можно откладывать, даже если будет скромная сумма, рассказал «Известиям» 27 декабря генеральный директор ООО «Эксперты бизнес-планирования» Николай Журавлев.

«Комфортную старость можно обеспечить независимо от карьеры или размера зарплаты, главное — обладать финансовой грамотностью. Первое, с чего стоит начать, — это откладывать деньги уже сегодня, даже если это будет скромная сумма», — сказал эксперт.

По его словам, откладывать стоит столько, сколько возможно. Сумма, которую планируется выделять, будет зависеть от того, как долго человек рассчитывает работать, какое наследство может получить и от множества других неизвестных фактов, добавил он.

«Поэтому начните даже с небольшой суммы, будь то 10 тыс. или 1 тыс. с каждой зарплаты. Затем старайтесь откладывать немного больше каждый год», — отметил он.

Журавлев также посоветовал обратить внимание на фондовый рынок и приобрести акции.

Советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров уточнил, что экономия на повседневных потребностях ради возможного заработка в будущем — не самая лучшая схема.

«Всё-таки формировать пассивный доход стоит лишь тогда, когда семье хватает средств на регулярные расходы. Это первый этап», — сказал он.

На втором этапе эксперт рекомендовал работать со свободным капиталом, формировать финансовую подушки безопасности на случай непредвиденных обстоятельств.

«Третий [этап] — инвестирование в различные инструменты. Способ и горизонт инвестирования могут различаться в зависимости от выбранной стратегии», — сказал Федоров.

При этом горизонт инвестирования может составлять от нескольких месяцев до десятилетий.

«Не существует идеального времени для начала формирования пассивного дохода. Точнее, оно индивидуально для каждого отдельного владельца капитала. Если ежемесячная доходность позволяет направлять 10–20% получаемых средств на инвестиционные проекты без ущерба для вас или вашей семьи, значит момент подходящий. Однако он подходящий лишь с финансовой точки зрения», — рассказал эксперт.

Также, по его словам, кроме финансовой готовности к инвестированию важен и психологический аспект: нужно спокойно реагировать на возможные просадки портфеля в кризисные времена.

«Если и финансовая, и психологическая готовность есть, то можно инвестировать», — заключил Федоров.

Ранее в этот день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов выразил мнение, что для того, чтобы обеспечить себе достойное финансовое положение в старости, необходимо задуматься о своей пенсии в 40 лет. Он считает, что лучшим вариантом из всех стратегий накопления может стать индивидуальный инвестиционный счет.