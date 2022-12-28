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В ЕС рассказали о военной помощи Украине в 2023 году

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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В следующем году активную военную поддержку Украины стоит ожидать, прежде всего, со стороны Великобритании. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.

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«Безусловно, главный поставщик оружия на Украину — США. Обязательство [американского президента] Джо Байдена поставить зенитные ракеты Patriot — главное обещание Запада. Тем не менее Франция уже неохотно оказывает военную поддержку, расширение этой помощи также вызывает споры в Германии», — отмечает политик.

По его словам, немецкий бундесвер уже несколько лет функционирует лишь частично. Так что о комплексных поставках новой техники, в которой нуждаются немецкие войска, в среднесрочной перспективе не может быть и речи, уверяет Гуннар Бек. В лучшем случае, по его словам, можно представить себе увеличение британской военной помощи, поскольку общественная поддержка Украины там особенно высока.

Отметим, 27 декабря СМИ ФРГ сообщили, что немецкое правительство одобрило экспорт вооружений на сумму €8,35 млрд в 2023 году. €2,24 млрд из этой суммы будут выделены Киеву. 23 декабря стало известно, что Киев может рассчитывать на получение немецких Leopard при условии, что США направят хотя бы один танк M1 Abrams. Глава глава минобороны Украины Алексей Резников отметил, что Вашингтону необходимо сделать этот символический шаг, после которого Берлин и другие европейские столицы примут соответствующее решение.

В интервью «Известия» евродепутат также прокомментировал коррупционный скандал в ЕП, рассказал о новых санкциях против РФ и оценил вероятность возобновления диалога Брюсселя и Москвы о гарантиях безопасности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»

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