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В США более 6 тыс. детей погибли и пострадали в инцидентах со стрельбой

В США более 6 тыс. детей погибли и пострадали в инцидентах со стрельбой

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mike Bradley
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В США за 2022 год 6023 ребенка в возрасте до 17 лет были убиты или ранены в результате перестрелок. Такую статистику приводит телеканал ABC News во вторник, 27 декабря.

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Соответствующие цифры считаются рекордными за девятилетнюю историю существования организации Gun Violence Archive. Так, в 2021 году аналогичный показатель составлял 5708 человек.

По данным сайта, по меньшей мере 306 детей до 11 лет были убиты огнестрельным оружием, а также 1323 ребенка в возрасте от 12 до 17 лет погибли в результате перестрелок. Более 4,4 тыс. детей пострадали.

Как передает Oops Top, всего в США погибли 43, 6 тыс. человек в результате стрельбы. При этом общее число погибших в 2022 году пока меньше, чем в предыдущий год. Так, в 2021 году этот показатель составлял 45 тыс. человек.

В августе газета The Guardian писала, что с января 2020 года продажи оружия в стране резко возросли, возникший ажиотаж не стихает. Как предположили в Калифорнийском исследовательском центре по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, это связано с тем, что многие американцы живут в ожидании гражданской войны.

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