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Уволенная из Apple юрист подала на компанию в суд за дискриминацию

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Бывший юрист Apple Inc. Джейна Ричардсон Уитт подала в Верховный суд Калифорнии заявление против компании, в котором потребовала компенсации за материальные потери и эмоциональный стресс. По ее словам, производитель iPhone незаконно уволил ее после жалобы на жестокое обращение со стороны коллеги-мужчины, пишет Bloomberg 27 декабря.

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Ричардсон Уитт, которая назвала себя матерью-одиночкой азиатского происхождения, утверждает, что компания приняла санкции после того, как стало известно о ее «статусе жертвы домашнего насилия», отказав ей в возможности занять должности более высокого уровня и помешав ее карьерному росту.

Уитт работала патентным поверенным в Apple с 2006 года, и за это время достигла статуса директора по операциям с интеллектуальной собственностью, но также столкнулась с дискриминацией. Белый мужчина-супервайзер «отдавал предпочтение белым мужчинам и подвергал меньшинства, женщин и сотрудников с ограниченными возможностями дискриминационному обращению», написала она в жалобе, поданной 20 декабря в суд штата Калифорния.

Дискриминация, по ее словам, проявлялась в кадровых решениях, наставничестве, назначениях и приглашениях на встречи. Еще одной проблемой экс-юриста стали романтические отношения с коллегой, которые дошли до домашнего насилия и угроз расправы.

Она попросила Apple защитить ее цифровые учетные записи после того, как iPhone женщины был взломан. Уитт также показала видео, на котором коллега-белый мужчина приставляет пистолет к его голове, и поделилась доказательствами «угроз убийством и терроризирования». Но компания отказалась участвовать в этом, указав сотруднице на необходимость самостоятельно решать свои проблемы.

Уитт напомнила в судебном обращении, что компания потратила более $630 тыс. на защиту главного исполнительного директора Тима Кука в 2021 году от преследовавшей его женщины. В апреле она опубликовала эссе, описывающее месть и дискриминацию со стороны Apple. Компания начала расследование поведения юриста, после чего уволила Уитт в июле «на основании обвинений в том, что она нарушила политику Apple», говорится в жалобе экс-сотрудницы корпорации.

В компании Apple о преследовании генерального директора Тима Кука женщиной сообщили в январе 2022 года. Корпорация обратилась в суд, после чего подозреваемой временно запретили приближаться к сотрудникам компании, владеть оружием, входить в любую собственность Apple и посещать резиденцию Кука в Пало-Альто.

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