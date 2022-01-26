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В Apple заявили о преследовании гендиректора Кука одержимой женщиной

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В компании Apple сообщили, что ее генерального директора Тима Кука более года преследовала женщина. Об этом в среду, 26 января, сообщает The Mercury News.

С соответствующим заявлением корпорация обратилась в суд. После рассмотрения иска подозреваемой временно запретили приближаться к сотрудникам компании, владеть оружием, входить в любую собственность Apple и посещать резиденцию Кука в Пало-Альто.

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По данным издания, Apple обвинила женщину в «беспорядочном, угрожающем и странном поведении». В документе, переданном суду, содержались копии электронных писем и фотографий, которые присылала женщина. Среди сообщений были снимки заряженного оружия.

Отмечается, что Кук впервые узнал о своем преследовании в конце 2020 года. Тогда он начал получать от неизвестной отметки в Twitter. Пользователь был зарегистрирован в соцсети под фамилией Кук. Женщина утверждала, что является женой генерального директора Apple, а он — отцом ее близнецов.

С конца октября до середины ноября того же года она отправила Куку около 200 электронных писем. В одном из них она выразила желание вступить в сексуальные отношений с гендиректором корпорации. В письме, по данным издания, она сообщила, что ее терпение уже «почти кончилось».

Также, отмечает издание, подозреваемая регистрировала поддельные корпорации, некоторые с «крайне оскорбительными корпоративными названиями», в Калифорнии, Вирджинии и Нью-Йорке, называя Кука корпоративным должностным лицом, директором или агентом.

В сентябре прошлого года женщина «стала одержима» квартирой Кука в Пало-Альто и отправляла ему электронные письма с просьбой стать его соседкой по комнате. Позже она пыталась проникнуть в его владения. Кроме того, женщина отправила Куку электронное письмо с требованием сотен миллионов долларов.

Судебное заседание по делу назначено на 29 марта.

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