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Раненый командир БМП с группой шесть часов держали оборону занятых позиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Командир боевой машины пехоты (БМП), матрос Никита Шомин сопровождал рекогносцировочную группу российских военных, когда на боевую машину под его командованием обрушился вражеский огонь. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 28 декабря.

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В результате подрыва техники экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения. Матрос Шомин оказал первую помощь себе и товарищам, взял командование группой на себя, и вывел личный состав из подбитой машины в прилегающую лесополосу. Там группа заняла выгодную позицию и организовала оборону.

Противник наступал. В ходе оборонительного боя к группе Шомина присоединилась еще одна команда российских военнослужащих. Под плотным огнем артиллерии и пехоты националистов группа Шомина в течение шести часов вела бой и удерживала занятые позиции. Националисты, понеся существенные потери, отступили.

Старший прапорщик Валерий Шмидт в ходе специальной военной операции организовывал медицинское обеспечение российских военнослужащих. Во время очередного боя с националистами, которые удерживали один из населенных пунктов, под шквальным огнем он оказывал неотложную помощь на местах обстрела, после чего эвакуировал раненых с поля боя в безопасное место и маскировал их.

Старший прапорщик Шмидт лично вынес из-под огня в безопасное место восемь раненых военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться. Оказанная им первая медпомощь в итоге спасла пострадавшим жизнь. После боя Шмидт обеспечил эвакуацию получивших ранение сослуживец в полевой медицинский отряд, где старший прапорщик оказывал медицинскую помощь в том числе мирному населению, пострадавшему от обстрелов украинских боевиков.

Накануне, 27 декабря, Минобороны рассказало, как командир машины инженерного взвода, младший сержант Дмитрий Суняйкин в составе инженерно-саперной группы проводил инженерную разведку маршрутов продвижения российских войск и обнаружил минное поле. В ходе разминирования путей продвижения российских войск к поселку, занятому националистами, инженерно-саперная группа подверглась обстрелу.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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