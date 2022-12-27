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FT узнала о планах автопроизводителей снизить зависимость от Китая

FT: автопроизводители снижают зависимость от КНР, опасаясь ухудшения отношений с Западом
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Крупные автомобильные компании пытаются постепенно снизить свою зависимость от запчастей, которые производятся в Китае, из-за наблюдающегося ухудшения отношений между КНР и западными странами и сопутствующими рисками. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) во вторник, 27 декабря, со ссылкой на источники в отрасли.

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«Существует крупномасштабное переосмысление логистических операций [во всей отрасли]. Цепочка поставок будет в центре внимания этого десятилетия», — сказал старший исполнительный директор Ford Тед Каннис.

Причинами такого решения послужили два фактора: во-первых, политика Пекина по отношению к COVID-19, так как в случае обнаружения вируса у работников останавливается работа заводов. Во-вторых, обеспокоенность из-за риска разрыва отношений Запада с КНР. Указывается, что сейчас отношения США и Китая стали сложнее.

Маловероятно, что большинство компаний откажутся от китайского рынка из-за его размера, но в то же время ожидается, что поток запчастей из страны на заводы по всему миру со временем упадет, отмечается в материале. Так, иностранные компании стремятся производить детали и автомобили в Китае для использования внутри страны.

Китай экспортирует детали преимущественно на западные и европейские рынки. Однако, по мнению консультанта по цепочке поставок в PolarixPartner Теда Мэйбли, уход из КНР «будет рассматривать повышение цен как на рабочую силу, так и на материалы». Это означает, что автопроизводители должны экономить в других местах, особенно при росте затрат в рамках перехода на электромобили или рискуя стать неконкурентоспособными.

К примеру, компания Mazda заявила, что переносит производство некоторых компонентов, произведенных в Китае, на свой внутренний рынок в Японии.

Глава цепочек поставок в Mercedes-Benz Йорг Бурцер указал, что изменения в источниках запчастей компании не были вызваны политическими соображениями. Он сказал, что речь идет «не о Китае или США», а «о наилучшей настройке цепочки поставок и операций».

На замену китайскому рынку рассматриваются Мексика, Индия, Северная Африка и Азия.

Ранее, 23 сентября, компания Daimler Truck, грузовое подразделение Mercedes-Benz, вместе с китайской Foton Motor открыла производство тяжелых грузовых автомобилей Mercedes-Benz в КНР. Китай является крупнейшим в мире рынком для тяжелых грузовиков.

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