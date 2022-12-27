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Нутрициолог предостерегла от бесконтрольного приема витаминов

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Julia Pfeifer
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Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова предостерегла от бесконтрольного употребления витаминов.

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В беседе с «Радио 1» во вторник, 27 декабря, эксперт отметила, что если человек увлекся витамином С, организм при помощи других витаминов начнет его выводить.

«Прием витаминов трудно рассчитать из головы», — приводит слова врача RT.

Чернышова отметила, что богатые витаминами пищевые продукты полезнее капсул. В этой связи стоит употреблять больше зелени и овощей, орехов, квашеную капусту, где содержится рекордное количество витамина С. Также врач посоветовала есть больше фруктов.

Чернышова подчеркнула, что для назначения витамина D стоит обратиться к специалисту, поскольку его сложно получить из пищи. Нутрициолог объяснила, что витамин D человек получает от солнца. Между тем, по ее словам, даже прогулки в пасмурную погоду будут полезны, пишет «Москва 24».

26 декабря врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о последствиях передозировки витамина С. По ее словам, это может привести к аллергии и образованию камней в почках, отмечает телеканал «360». Кроме того, от передозировки могут возникнуть боли и спазмы в животе, урчание, метеоризм, могут появиться признаки отравления.

Соломатина призвала не принимать витамины без назначения лечащего врача.

25 декабря руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова рассказала, как восполнить недостаток витаминов зимой. Бронникова напомнила, что витамин D активнее всего вырабатывается при воздействии ультрафиолетовых лучей. Говоря о других дефицитных витаминах (А, С, B, а также никотиновой кислоте), диетолог упомянула традиционные зимние рецепты. Жаркое, гуляш, ирландское стью или французские кассероли — с точки зрения пользы и обогащения организма это идеальный гастрономический выбор.

9 декабря врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, каких витаминов не хватает человеку зимой. По словам специалиста, в осенне-зимний период года люди всегда испытывают дефицит витаминов и микроэлементов, это связано с недостаточным потреблением фруктов и овощей, а также с уменьшением светового дня. Врач отметила, что особенно ощутим зимой дефицит витамина D, что влияет на утомляемость и качество восстановления организма, пишет НСН.

При этом медик указала, что в России дефицит йода ощущается круглогодично, а не только зимой.

Ярцева добавила, что многие витамины можно получить благодаря разнообразному питанию.

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