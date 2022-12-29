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Врач объяснил опасность употребления алкоголя при гриппе и ОРВИ

Врач Поздняков: употребление алкоголя при гриппе и ОРВИ может привести к массивному спазму сосудов
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Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается высокой, поэтому есть риск заболеть прямо накануне Нового года. Однако от алкогольных напитков в таком состоянии лучше отказаться, поскольку это чревато массивным спазмом сосудов. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в четверг, 29 декабря.

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По его словам, отмечать Новый год в случае болезни можно, если отсутствует интоксикация и высокая температура минимум трое суток и все катаральные проявления разрешаются: кашель становится влажным, уменьшаются проявления ринита.

«Важно, что не развиваются осложнения и человек выздоравливает. В таком случае отмечать Новый год можно, но без фанатизма. Если в активную фазу болезни все-таки хочется отметить Новый год, нужно выпить жаропонижающее, стараться пить как можно больше жидкости, есть сбалансированную пищу и лечь спать как можно раньше. И, конечно, постараться не заразить гостей», — подчеркнул врач.

При этом если у человека остается интоксикационный синдром и катаральные проявления, от алкоголя точно нужно отказаться. Это связано с тем, что сначала алкоголь расширяет сосуды, но потом этиловый спирт преобразуется в уксусный альдегид, и происходит массивный спазм сосудов.

«Высокая температура, токсины в крови и спазм от алкоголя могут привести к сосудистым проблемам, особенно если это грипп. В составе вируса гриппа есть ряд «токсинов», прежде всего гемагглютинин. Гемагглютинин бьет именно по сосудам. Соответственно, если у человека грипп с лихорадкой, употреблять алкоголь категорически нельзя», — предостерег Поздняков.

Кроме того, у большинства людей во время интоксикационного синдрома и лихорадки в крови возникает ацидоз — смещение PH от нейтральной в кислую сторону. Точно стоит отказаться от крепких и газированных алкогольных напитков, поскольку и то и другое ведет к максимальному образованию уксусного альдегида. Крепкий алкоголь проще всего передозировать и получить похмельный синдром. При употреблении газированных алкогольных напитков уксусный альдегид образуется иначе, чем от негазированных напитков, пояснил врач.

27 декабря главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян заявил, что салаты и алкоголь являются главными факторами риска отравления при праздновании Нового года. Как подчеркнул специалист, салаты, заправленные майонезом, могут храниться вне холодильника не более трех часов, после этого употреблять их не следует.

Тутельян также рекомендовал россиянам «обманывать себя» за новогодним столом, чтобы избежать переедания. Например, еду можно накладывать на маленькие тарелки, тогда складывается ощущение, что ее много, и человек меньше съедает.

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