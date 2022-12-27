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Диетолог Минздрава рассказал о главных рисках отравления в новогоднюю ночь

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Салаты и алкоголь являются главными факторами риска отравления при праздновании Нового года, рассказал «Известиям» главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян.

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Салаты, заправленные майонезом, могут храниться вне холодильника не более трех часов. После этого употреблять их не следует, подчеркнул он.

«Любая заправка, а тем более майонезная или сметанная, является привлекательной средой для микробов. Споры микроорганизмов есть везде — в воздухе, на кухонных поверхностях. В теплой среде микробы очень быстро размножаются, это может привести к неприятным последствиям. Чуть дольше могут простоять салаты, заправленные оливковым маслом. Но ненамного. При правильном хранении, то есть в холодильнике и без заправки, салаты могут продержаться от 24 до 48 часов. Нельзя их есть на пятые сутки, как многие делают. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Даже на вторые сутки можно отравиться салатом, поэтому лучше всё же не готовить еду в большом объеме», — сказал Виктор Тутельян.

Вторым фактором риска Виктор Тутельян назвал алкоголь.

«Этанол — яд. В любом количестве, для всех. Чем больше употребляешь, тем больше яда поступает в твой организм», — констатировал ученый.

При этом он подтвердил абсорбирующие свойства некоторых продуктов, но подчеркнул, что они не окажут серьезного эффекта при большом количестве выпитого.

«Картофель, действительно, является абсорбентом. Как и некоторые другие овощи. Они нейтрализуют токсины и яды, замедляют процессы их всасывания в кровь. Но если выпить стакан крепкого алкоголя, никакой картофель вам не поможет», — резюмировал Виктор Тутельян.

27 декабря в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Новогодний стол – 2023: здоровое питание в праздники». В рамках мероприятия Виктор Тутельян расскажет о правильном питании в период новогодних праздников.

Полный текст интервью читайте в материале «Известий» от 27 декабря, 11:00:

«Здоровые люди могут отметить Новый год с размахом»

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