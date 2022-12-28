Названы самые щедрые в Новый год знаки зодиака

Более 90% опрошенных россиян дарят подарки на Новый год, сообщили «Известиям» 28 декабря аналитики платежной системы «Мир». В среднем, респонденты готовы потратить около 7,7 тыс. рублей на подарки, что на 5% меньше, чем в 2021-м. Причем больше всего планируют потратить денег Козероги, Близнецы, Тельцы, Весы и Стрельцы — в среднем они готовы купить подарки более чем на 8 тыс. рублей.

«Раки и Львы в этом году планируют быть более экономными и потратить в среднем около 6–7 тыс. рублей. Остальные знаки зодиака расположились в следующем порядке: Скорпион (7772 рублей), Водолей (7638 рублей), Дева (7451 рублей), Овен (7420 рублей), Рыбы (7179 рублей)», — рассказали эксперты.

В то же время аналитики уточнили, что больше половины опрошенных Тельцов и Водолеев готовы потратить от 7,5 тыс. рублей на подарок.

Среди респондентов 96% поздравляют родственников, 54% — друзей, 26% — коллег и 31% радуют себя покупками. При этом 100% опрошенных Водолеев дарят новогодние подарки семье. Чаще других знаков зодиака поздравляют друзей Весы (62%), Водолеи (62%), Рыбы (57%), а коллег — Водолеи (34%), Овны (29%).

«Дарить подарки себе предпочитают больше всего Девы и Тельцы, 40% и 37% соответственно», — отметили аналитики.

Кроем того, из результатов опроса следует, что почти каждый третий россиянин (31%), который будет дарить подарки, не откладывает средства на сюрпризы заранее. Из них каждый пятый респондент не любит продумывать подарки заранее.

«Самыми продуманными знаками зодиака стали Рыбы (58%) и Весы (55%): они чаще других представителей зодиакального круга откладывают денежные средства на новогодние подарки. Реже остальных знаков откладывают Львы (37%), Козероги (40%), и Скорпионы (41%)», — заключили специалисты.

В начале декабря стало известно, что, по результатам опроса «Яндекс Маркета», почти половина (42%) россиян назвали деньги самым желанным подарком на Новый год. Почти каждый третий (28%) респондент хочет получить на праздник электронику или умное устройство, 12% опрошенных — косметику и парфюмерию, 11% — кондитерские изделия и алкоголь, 10% — одежду или украшения.