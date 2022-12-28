Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
Мир
Украине предрекли усугубление экономических проблем в 2023 году
Мир
В Германии отметили устойчивость российской экономики в условиях санкций
Экономика
Центробанк планирует ужесточить лимиты по высокорискованным кредитам
Армия
Экипажи Ми-35 и Ми-28 уничтожили замаскированную бронетехнику и компункты ВСУ
Мир
The Times предсказала России укрепление влияния на африканском континенте
Общество
Количество самозанятых граждан в России за год увеличилось на 67%
Экономика
Эксперт спрогнозировала подорожание доллара до 80 рублей в 2023 году
Мир
Меркель выразила уверенность в мирном разрешении украинского кризиса
Экономика
ЦБ предложил ограничить выдачу льготной ипотеки одним разом
Мир
Киев приговорил к 15 годам сотрудничавшую с РФ чиновницу из Херсонской области
Общество
Синоптики спрогнозировали снежные заносы в Москве 28 декабря

Названы самые щедрые в Новый год знаки зодиака

Аналитики: больше всего планируют потратиться на новогодние подарки Козероги, Близнецы, Тельцы, Весы и Стрельцы
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 90% опрошенных россиян дарят подарки на Новый год, сообщили «Известиям» 28 декабря аналитики платежной системы «Мир». В среднем, респонденты готовы потратить около 7,7 тыс. рублей на подарки, что на 5% меньше, чем в 2021-м. Причем больше всего планируют потратить денег Козероги, Близнецы, Тельцы, Весы и Стрельцы — в среднем они готовы купить подарки более чем на 8 тыс. рублей.

Выгадывают желания: россияне экономят на подготовке к Новому году
Какие траты люди сокращают в первую очередь

«Раки и Львы в этом году планируют быть более экономными и потратить в среднем около 6–7 тыс. рублей. Остальные знаки зодиака расположились в следующем порядке: Скорпион (7772 рублей), Водолей (7638 рублей), Дева (7451 рублей), Овен (7420 рублей), Рыбы (7179 рублей)», — рассказали эксперты.

В то же время аналитики уточнили, что больше половины опрошенных Тельцов и Водолеев готовы потратить от 7,5 тыс. рублей на подарок.

Среди респондентов 96% поздравляют родственников, 54% — друзей, 26% — коллег и 31% радуют себя покупками. При этом 100% опрошенных Водолеев дарят новогодние подарки семье. Чаще других знаков зодиака поздравляют друзей Весы (62%), Водолеи (62%), Рыбы (57%), а коллег — Водолеи (34%), Овны (29%).

«Дарить подарки себе предпочитают больше всего Девы и Тельцы, 40% и 37% соответственно», — отметили аналитики.

Кроем того, из результатов опроса следует, что почти каждый третий россиянин (31%), который будет дарить подарки, не откладывает средства на сюрпризы заранее. Из них каждый пятый респондент не любит продумывать подарки заранее.

«Самыми продуманными знаками зодиака стали Рыбы (58%) и Весы (55%): они чаще других представителей зодиакального круга откладывают денежные средства на новогодние подарки. Реже остальных знаков откладывают Львы (37%), Козероги (40%), и Скорпионы (41%)», — заключили специалисты.

В начале декабря стало известно, что, по результатам опроса «Яндекс Маркета», почти половина (42%) россиян назвали деньги самым желанным подарком на Новый год. Почти каждый третий (28%) респондент хочет получить на праздник электронику или умное устройство, 12% опрошенных — косметику и парфюмерию, 11% — кондитерские изделия и алкоголь, 10% — одежду или украшения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022