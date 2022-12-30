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Психолог назвала способы избежать ссор с близкими за новогодним столом

Психолог Лобанова рекомендовала не поднимать за новогодним столом имущественные и финансовые вопросы
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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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По традиции Новый год считается одним из самых главных семейных праздников, который принято проводить с родными людьми. Но иногда кроме приятных посиделок за новогодним столом могут произойти семейные конфликты, от которых никто не застрахован. О том, как избежать ссор с близкими в период праздников, «Известиям» рассказала медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова.

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«Если это касается пожилых родственников, то часто от переутомления и новогодних хлопот у них может быстро испортиться настроение, поэтому с ними необходимо вести себя уважительно, сдержанно и не обсуждать темы, которые могут быть заведомо травматичные для них», — указала специалист.

Она также рекомендовала не поднимать за новогодним столом имущественные и финансовые вопросы.

«Как говорится в известной пословице: «Кто старое помянет, тому и глаз вон». Это касается также воспоминаний о возможных старых детских обидах по отношению к родителям, негативных случаев из жизни. Если вы видите, что, несмотря ни на что, конфликтные темы поднимаются со стороны родственников, стоит мягко переключать внимание на праздничные темы», — посоветовала Лобанова.

Избегая заведомо конфликтных тем, вы не испортите новогоднее настроение себе и своим близким, резюмировала психолог.

24 декабря доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования МГУТУ им. К.Г. Разумовского Мария Ковалева рассказала «Известиям», почему именно новогодние блюда создают праздничное настроение. Психолог уверена, что всё дело в традиционном социально-психологическом факторе пищевых предпочтений, который складывается еще в детстве.

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