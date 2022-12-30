Аналитики представили рейтинг лучших горнолыжных курортов России

Отдых на горнолыжных курортах — один из самых популярных видов отпуска россиян зимой. В России примерно 400 горнолыжных комплексов, и любителям активного отдыха часто бывает трудно выбрать самый подходящий вариант. Подборку из 10 горнолыжных курортов со средними ценами жилья для «Известий» подготовили аналитики «Авито Недвижимость».

Как отмечают эксперты, в топ лучших горнолыжных комплексов России всегда входят сочинские курорты. Один из них — «Роза Хутор» — отличается огромным выбором трасс, от самых простых до самых сложных. Цена билета для взрослого (с 15 лет) составляет от 1,9 тыс. рублей, а ребенка (7–14 лет) — от 1,2 тыс. рублей. В среднем квартиру можно снять за 2,5 тыс. рублей в сутки.

В Краснодарском крае есть еще два отличных комплекса: «Красная Поляна» и «Газпром». Первый включает две локации на разных высотах — «Поляна 960» для любителей дорогого отпуска с роскошными современными отелями и высоким сервисом и «Поляна 540» для более бюджетного отдыха. Взрослый билет стоит от 1,9 тыс. рублей, а детский от 1,2 тыс. рублей.

«Газпром» включает два комплекса — «Лаура» и «Альпика», которые отличаются высотой спуска. Трассы разделены здесь не только по уровню сложности, но и по назначению — в зависимости от уровня подготовки. Цена составляет от 1,4 тыс. рублей для взрослых и от 950 рублей для детей. Неподалеку от «Газпрома» можно снять жилье в среднем за 2,5 тыс. рублей в сутки.

Еще один заслуживающий внимания горнолыжный курорт — «Шерегеш» — находится в Кемеровской области. На курорте представлена развитая инфраструктура: оборудованные трассы разных сложностей, сервисные центры, инструкторские школы. Взрослый билет здесь стоит от 1,4 тыс. рублей, дети до 8 лет проходят бесплатно. Согласно информации от «Авито», квартира со средним ценником обойдется туристу в 3 тыс. рублей в сутки.

В Кабардино-Балкарии представлен курорт «Эльбрус». Катание подойдет горнолыжникам с различным опытом и нетребовательным к разнообразию спусков, так как здесь всего одна оборудованная трасса с ответвлениями, которую обслуживают шесть подъемников. Цена для взрослого — от 2 тыс. рублей, для ребенка — от 1,3 тыс. рублей. Средняя цена жилья у подножия Эльбруса — 2,5 тыс. рублей за сутки.

Гости Кабардино-Балкарии также могут насладиться отдыхом на курорте «Чегет», который тоже находится в Приэльбрусье. Трассы комплекса считаются сложнейшими в мире, поэтому комплекс рекомендуется для посещения любителям внетрассового и экстремального катания. Цена для взрослого (от 14 лет) — от 600 рублей, для детей детский (6–13 лет) — от 300 рублей.

В рейтинг аналитиков вошел курорт «Архыз», который расположился в Карачаево-Черкесии. Всего здесь 8 оборудованных трасс для новичков, любителей и опытных спортсменов. Также в комплексе представлен детский спортивный клуб «Архызенок», в котором самые маленькие лыжники и сноубордисты занимаются с инструкторами. Цена для взрослого (от 14 лет) — от 900 рублей, для детей (6–13 лет) — от 570 рублей. В поселке Романтик, где находится курорт, снять квартиру можно в среднем за 4,5 тыс. рублей в суки.

В этой же республике есть еще один горнолыжный курорт, который находится в Домбае. Он располагает 12 трассами и рекомендован спортсменам различных уровней. Одна особенность Домбая — единого ски-пасса нет, так как канатные дороги принадлежат разным владельцам. Цена составляет от 300 рублей. Жилье здесь можно найти в среднем за 2 тыс. рублей.

Гости и жители Республики Башкортостан могут провести отдых в спортивно-оздоровительном комплексе «Абзаково». Здесь представлено 13 трасс разного уровня: от ученических до профессиональных. Цена — от 1,2 тыс. рублей. В селе Новоабзаково средняя цена посуточной аренды жилья, доступной на «Авито», — 2,5 тыс. за сутки

Любители активного отдыха также могут обратить внимание на горнолыжный курорт в живописном горном массиве Хибины в Мурманской области — Большой Вудъявр. В комплексе работают современные подъемники и более 20 трасс разной сложности. Большая часть из них — для опытных любителей и профи. Цена — от 1,9 тыс. рублей. В живописной Мурманской области есть жилье на любой вкус и кошелек: в среднем квартира обойдется в 2 тыс. рублей в сутки.

Ранее в декабре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали одним из самых популярных направлений у россиян для празднования Нового года. В сравнении с прошлым годом спрос на встречу Нового года в ОАЭ вырос до 50%, таким образом, страна обогнала Турцию.