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«Москвич 3» появится у дилеров в Москве не ранее января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Продажи модели «Москвич 3» начнутся в Москве в январе 2023 года. Об этом сообщили агентству «РИА Новости» 27 декабря в дилерском сообществе.

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Столичные автосалоны начинают принимать первые партии автомобилей модели «Москвич 3». Бензиновый вариант с механической коробкой стоит от 1,97 млн рублей, версия с вариатором — 2,03 млн рублей, рассказал один из дилеров.

«Сейчас действительно идут первые поставки этих автомобилей в дилерские центры, можно прийти и посмотреть на них. В автосалонах, конечно, уже говорят о розничных продажах, но это пока скорее маркетинг», — рассказал собеседник агентства.

В другом дилерском центре сообщили, что приобрести новый автомобиль можно будет после новогодних праздников.

Серийное производство первой модели бренда, кроссовера «Москвич 3» было запущено 23 ноября текущего года. Производственный план завода до конца 2022 года заявлен порядка 440 автомобилей, из которых 200 будут версией машины на электротяге.

21 декабря московский автомобильный завод «Москвич» завершил выбор партнеров дилерской сети в Москве. До конца 2022 года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: «Рольф Химки», «Автомир Озерная», «Авилон Волгоградский проспект», Major Новорижское ш., «Рольф Центр», «Автомир Ярославское шоссе», «Авилон Легенда ТТК», «ТЦ Кунцево», «Петровский Белая Дача», «Авторусь Измайлово» и «Автопассаж». На заводе отметили, что основными критериями в выборе партнеров стало соответствие современным стандартам автомобильного бизнеса, готовность создать инфраструктуру для демонстрации авто, продажи и обслуживания машин, а также возможность обеспечить высокий уровень технического обслуживания.

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