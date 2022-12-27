Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Иркутской области
Водитель грузовика погиб в результате ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» в Иркутской области. Автомобиль опрокинулся в кювет.
Авария произошла на территории Шелеховского района 27 декабря. По данным ГИБДД, 60-летний мужчина не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части. Грузовик опрокинулся и врезался в дерево, пишет ИА IrkutskMedia.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Инспекторы проводят проверку по факту происшествия.
Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех легковых и двух грузовых автомобилей в Липецкой области. Два человека погибли, еще трое получили травмы.