Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками под Липецком

Под Липецком в результате столкновения трех легковых и двух грузовых автомобилей погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщает в соцсети «ВКонтакте» 27 декабря.

Авария произошла в утреннее время на 266-м км трассы Орел – Тамбов. Между селами Казино и Ясная Поляна столкнулись легковые ВАЗ-2107, Nissan и Subaru, грузовые Volvo и Iveco, пишет LipetskMedia.

В результате погибли два человека, личность одного из них уже установлена — это мужчина 1969 года рождения. Пострадали 64-летний водитель Subaru и его 43-летняя пассажирка, 59-летний водитель Nissan, а также 54-летний и 43-летний водители грузовиков.

Водитель большегруза Volvo рассказал GOROD48, что «семерка» двигалась во встречном направлении, а когда машины поравнялись, легковушку закрутило и бросило на заднее колесо прицепа грузовика. За ней следовали Nissan и Subaru, их водители попытались притормозить, но столкнулись, а затем одну из машин отбросило на Iveco. Автомобиль Subaru наехал на ограждение и задымился, его тушили очевидцы.

По словам водителя Volvo, в салоне «ВАЗа» находились четыре человека. Двое из них погибли, остальные выскочили из машины сразу после столкновения.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.