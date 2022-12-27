Subaru выпустила спецверсию универсала Forester

Компания Subaru выпустила в Японии спецкомплектацию полноприводного универсала Forester. Исполнение называется XT-Edition и приурочено к 50-летию с момента появления полноприводных автомобилей бренда, рассказал 27 декабря портал Drom.

Версия XT-Edition базируется на машине в комплектации Sport, но имеет ряд стилевых отличий снаружи и внутри. Среди особенностей экстерьера значатся 18-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна, задний спойлер, выполненные в черном решетка радиатора, корпуса боковых зеркал и багажные рейлинги.

Салон автомобиля выполнен из искусственной кожи в сочетании с водоотталкивающей тканью. Кроме того, у машины есть грязестойкое покрытие в багажном отсеке, декоративные металлизированные вставки в центральной консоли передней панели и на дверных картах. Помимо этого, в салоне расположены светодиодные лампы.

Производитель подчеркнул, что в оснащение машины входит полуавтопилот EyeSight Safety Plus с расширенным полем «зрения».

По части техники полноприводный XT-Edition ничем не отличается от исходного Forester Sport, то есть универсал оснащен оппозитным турбомотором объемом 1,8 л и мощностью 177 л.с. (крутящий моментом 300 Нм). Двигатель работает в связке с вариатором. Спецверсия Forester XT-Edition в Японии стоит от 3 355 000 иен (примерно 1 755 000 рублей).

11 ноября Subaru представила новый компактный кроссовер Rex, который сделан на базе моделей Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Новый Rex является близнецом таких японских моделей, как Daihatsu Rocky, Toyota Raize и одноклассника из Малайзии Perodua Ativa. Rex от них отличается только эмблемами и шильдиками. Атмосферный трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л выдает 87 л.с. и работает в паре с вариатором. Тип привода — передний. На выбор предлагается только две комплектации с фиксированным уровнем оснащения.