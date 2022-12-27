Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ и КНР начали проработку открытия наземного пассажирского сообщения
Интернет
Хакеры опубликовали данные более 1 тыс. украинских интернет-активистов
Общество
Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам
Спорт
Чехия обыграла Канаду на старте молодежного чемпионата мира по хоккею
Мир
В США из-за снежной бури отменено или задержано почти 20 тыс. авиарейсов
Мир
В США признали неэффективность ЗРК Patriot против российских ракет
Политика
В Госдуме предрекли сожаление в Евросоюзе из-за потери отношений с Россией
Мир
В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в странах ЕС
Спорт
ФИФА допустила участие России в отборе на ЧМ-2026 при переходе в Азию
Мир
Сирия разрешила пролет гражданских самолетов РФ через свое воздушное пространство
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных в районе Песчаного в ЛНР
Мир
Путин рассказал о трехсторонней встрече с Пашиняном и Алиевым в Петербурге

Subaru выпустила спецверсию универсала Forester

0
Фото: Subaru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Subaru выпустила в Японии спецкомплектацию полноприводного универсала Forester. Исполнение называется XT-Edition и приурочено к 50-летию с момента появления полноприводных автомобилей бренда, рассказал 27 декабря портал Drom.

Общими лошадиными силами: в Средней Азии и Закавказье создается автоальянс
Для чего и кому нужен «Тюркский автопром»

Версия XT-Edition базируется на машине в комплектации Sport, но имеет ряд стилевых отличий снаружи и внутри. Среди особенностей экстерьера значатся 18-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна, задний спойлер, выполненные в черном решетка радиатора, корпуса боковых зеркал и багажные рейлинги.

Салон автомобиля выполнен из искусственной кожи в сочетании с водоотталкивающей тканью. Кроме того, у машины есть грязестойкое покрытие в багажном отсеке, декоративные металлизированные вставки в центральной консоли передней панели и на дверных картах. Помимо этого, в салоне расположены светодиодные лампы.

Производитель подчеркнул, что в оснащение машины входит полуавтопилот EyeSight Safety Plus с расширенным полем «зрения».

По части техники полноприводный XT-Edition ничем не отличается от исходного Forester Sport, то есть универсал оснащен оппозитным турбомотором объемом 1,8 л и мощностью 177 л.с. (крутящий моментом 300 Нм). Двигатель работает в связке с вариатором. Спецверсия Forester XT-Edition в Японии стоит от 3 355 000 иен (примерно 1 755 000 рублей).

11 ноября Subaru представила новый компактный кроссовер Rex, который сделан на базе моделей Daihatsu Rocky и Toyota Raize. Новый Rex является близнецом таких японских моделей, как Daihatsu Rocky, Toyota Raize и одноклассника из Малайзии Perodua Ativa. Rex от них отличается только эмблемами и шильдиками. Атмосферный трехцилиндровый мотор объемом 1,2 л выдает 87 л.с. и работает в паре с вариатором. Тип привода — передний. На выбор предлагается только две комплектации с фиксированным уровнем оснащения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022