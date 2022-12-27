В России в 2022 году автомобили с пробегом подорожали на 37%

Подержанные машины в России в 2022 году стали дороже более чем на треть. В декабре текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке достигла 1,325 млн рублей, сообщило 27 декабря агентство «Автосат».

Специалисты агентства подсчитали, что в 2021 году этот показатель находился на уровне 970 тыс. рублей, с тех пор цена не нового автомобиля возросла на 335 тыс. рублей, или 37%.

В зависимости от года выпуска машины ее цена на вторичном рынке за 2022 год увеличилась по-разному. Аналитики компании подсчитали, что трехлетние автомобили в среднем подорожали на 39%, а семилетние — на 32%. То же самое относится и к моделям: если пятилетний Hyundai Solaris за отчетный период стал дороже на 26%, то Volkswagen Tiguan того же возраста — на 35%.

23 декабря аналитики сайта «Авто.ру» подсчитали, что с января по декабрь текущего года россияне стали чаще продавать автомобили с небольшими пробегами, а доля машин не старше двух лет в 2022 году выросла почти вдвое. Количество объявлений о продаже автомобилей не старше двух лет с маленьким пробегом выросло до 11,6%, а число предлагаемых машин не старше пяти лет увеличилось на 1,1%, достигнув 17,6%. При этом подержанных машин среднего возраста, от 2008 до 2016 года выпуска, осталось примерно столько же, а более возрастные авто теперь продаются реже: доля машин старше 15 лет снизилась с 32 до 25%.