На рынке подержанных авто выросла доля машин с небольшим пробегом

Россияне стали всё чаще продавать автомобили с небольшими пробегами, доля машин не старше двух лет в 2022 году выросла почти вдвое. Об этом 23 декабря сообщили аналитики сайта «Авто.ру», изучив ключевые показатели авторынка с января по декабрь текущего года.

Количество объявлений о продаже автомобилей не старше двух лет с маленьким пробегом выросло до 11,6%, а число предлагаемых машин не старше пяти лет увеличилось на 1,1%, достигнув 17,6%. При этом подержанных машин среднего возраста, от 2008 до 2016 года выпуска, осталось примерно столько же, а более возрастные авто теперь продаются реже: доля машин старше 15 лет снизилась с 32 до 25%.

Аналитики «Авто.ру» объяснили это возросшими за последние шесть месяцев 2022 года объемами импорта: ввозить в Россию стараются в основном относительно молодые автомобили. В середине декабря текущего года стало известно, что с начала 2022 года из-за рубежа в РФ поставили более 221 тыс. автомобилей с пробегом, что на 82,6% больше, чем за тот же период в 2021 году.

15 декабря стало известно, что Lada Priora в кузове седан в ноябре 2022 года подорожала на рынке подержанных авто больше всех, на 19,1%. Среди рекордсменов по росту цены кроме этой модели отметились еще два российских седана — Lada Vesta (+17,1%) и Lada Granta (+13,8%). В ноябре текущего года средние цены на них достигли отметки 945 и 433 тыс. рублей соответственно. Следом в рейтинге самых подорожавших седанов с пробегом расположился Toyota Camry (+11,1%), средняя стоимость «японца» составила 2,6 млн рублей. Ford Focus в версии седан прибавил в цене менее существенно, всего 7,3%, и стоил 655 тыс. рублей. Модели Renault Logan и Volkswagen Polo за год подорожали на 6,4% — до 591 и 918 тыс. рублей соответственно.