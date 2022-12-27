Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за последнюю неделю снизилась на 7%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что общее количество заболевших на данный момент по стране составляет 1,7 млн человек, передает телеканал «Известия». Самым распространенным штаммом по-прежнему остается H1N1. По последним данным, вирус свиного гриппа обнаружен во всех регионах страны. Что касается коронавируса, то эпидобстановка по COVID-19 достаточно стабильна.
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