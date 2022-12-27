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ВТБ выкупил у Центробанка 100% акций банка «Открытие»

ЦБ сообщил о полном выполнении обязательств ВТБ по оплате акций банка «Открытие»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский банк ВТБ в полном объеме выполнил свои обязательства перед Центробанком по оплате акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ во вторник, 27 декабря.

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«В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100% акций банка переданы Банком России Банку ВТБ (ПАО)», — сообщается на сайте.

Ранее, 22 декабря, эксперты оценили продажу ЦБ банка «Открытие» ВТБ. Так, по словам финансового аналитика Игоря Додонова, для ВТБ присоединение банка «Открытие» будет означать усиление позиций на ключевых рынках.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в свою очередь, назвал решение совета директоров Банка России продать «Открытие» ВТБ ожидаемым рынком событием.

О решении регулятора стало известно также в тот день. Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «Открытия», в соответствии с которым покупная их цена составила 340 млрд рублей. Уточнялось, что 233 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, еще около 106,8 млрд рублей — облигациями федерального займа.

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