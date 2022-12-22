Эксперты оценили продажу ЦБ банка «Открытие» ВТБ

Для ВТБ присоединение банка «Открытие» будет означать усиление позиций на ключевых рынках, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Об этом он рассказал «Известиям» 22 декабря.

«При этом объединение сетей с устранением дублирующих подразделений может обеспечить определенное снижение издержек. Кроме того, в предстоящие годы российским банкам надо будет перестраиваться с учетом новых экономических реалий, усиливать цифровизацию, и более крупному игроку это будет сделать проще», — отметил он.

В то же время эксперт выразил мнение, что в результате сделки конфигурация российского банковского сектора кардинально не изменится. По его словам, суммарный объем активов объединяющихся банков будет меньше, чем у «Сбера», более чем в полтора раза.

Говоря о влиянии сделки на конкуренцию, он уточнил, что не всё так однозначно. Роль госбанков в российском финансовом секторе и так велика, считает аналитик, однако продать банк независимому игроку по достойной цене было бы весьма сложно в условиях санкций.

«С другой стороны, сейчас доминирующим игроком на рынке является «Сбер», и после сделки ему будет противостоять более мощный, так сказать, «противовес», так что ситуация в секторе может в определенном смысле и улучшиться», — заключил он.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал решение совета директоров Банка России продать «Открытие» ВТБ ожидаемым рынком событием.

«Стоял вопрос лишь самой оценки «Открытия» с целью данной сделки. Были риски, что поглощаемый ВТБ объект будет оценен выше регуляторного капитала (381 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2022 года), поскольку публичные банки сейчас торгуются еще ниже», — уточнил он.

О решении регулятора стало известно ранее в этот день. Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «Открытия», в соответствии с которым покупная их цена составила 340 млрд рублей. Уточнялось, что 233 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, еще около 106,8 млрд рублей — облигациями федерального займа.