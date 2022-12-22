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Эксперты оценили продажу ЦБ банка «Открытие» ВТБ

Аналитик Додонов: для ВТБ присоединение банка «Открытие» будет означать усиление позиций на ключевых рынках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для ВТБ присоединение банка «Открытие» будет означать усиление позиций на ключевых рынках, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Об этом он рассказал «Известиям» 22 декабря.

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«При этом объединение сетей с устранением дублирующих подразделений может обеспечить определенное снижение издержек. Кроме того, в предстоящие годы российским банкам надо будет перестраиваться с учетом новых экономических реалий, усиливать цифровизацию, и более крупному игроку это будет сделать проще», — отметил он.

В то же время эксперт выразил мнение, что в результате сделки конфигурация российского банковского сектора кардинально не изменится. По его словам, суммарный объем активов объединяющихся банков будет меньше, чем у «Сбера», более чем в полтора раза.

Говоря о влиянии сделки на конкуренцию, он уточнил, что не всё так однозначно. Роль госбанков в российском финансовом секторе и так велика, считает аналитик, однако продать банк независимому игроку по достойной цене было бы весьма сложно в условиях санкций.

«С другой стороны, сейчас доминирующим игроком на рынке является «Сбер», и после сделки ему будет противостоять более мощный, так сказать, «противовес», так что ситуация в секторе может в определенном смысле и улучшиться», — заключил он.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал решение совета директоров Банка России продать «Открытие» ВТБ ожидаемым рынком событием.

«Стоял вопрос лишь самой оценки «Открытия» с целью данной сделки. Были риски, что поглощаемый ВТБ объект будет оценен выше регуляторного капитала (381 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2022 года), поскольку публичные банки сейчас торгуются еще ниже», — уточнил он.

О решении регулятора стало известно ранее в этот день. Банк России и ВТБ заключили договор о реализации 100% акций «Открытия», в соответствии с которым покупная их цена составила 340 млрд рублей. Уточнялось, что 233 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, еще около 106,8 млрд рублей — облигациями федерального займа.

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