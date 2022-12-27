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Специалисты оценили готовность российского образования к вызовам будущего рынка

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/James Arthur Gekiere
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К концу 2022 года число россиян, не работающих по полученной специальности, составило свыше 30%. Среди ключевых причин эксперты называют устаревание профессий и плохое качество образования, из-за которого невозможно применить знания на практике. «Известия» разбирались, насколько российское образование оторвано от рыночных запросов на новые профессии и какие специальности будут пользоваться спросом в скором времени.

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По мнению директора по стратегии You Social Кристины Багровой, для того чтобы образование соответствовало требованиям рынка, нужно уделять должное внимание кастомизации, интерактивности и вовлеченности обучаемого.

Эксперт добавила, что следует помнить и о доступности знаний: предоставлять гибридные или онлайн-форматы, переводы на популярные языки, заниматься продвижением курсов. А главное — делать ставку на обучение в процессе работы.

«В последние годы трансформация традиционных учебных программ происходит, к сожалению, недостаточно быстро. Система просто не успевает за скоростью изменений на рынке труда. Хотя есть вузы-исключения, но доля их в общем числе российских учебных заведений пока слишком мала», — заметил сооснователь международной образовательной платформы Novakid Дмитрий Малин.

Он убежден, что без внедрения искусственного интеллекта, виртуальных и иммерсивных технологий невозможно реализовать инновационное и проактивное образование, персонифицированные учебные программы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Год ученый: почему образование в России не успевает за капризами рынка»

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