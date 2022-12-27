Эксперт объяснил необходимость военного присутствия России в районе Севморпути

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время субмарины проекта 636.3 признаны пригодными для действий в Арктике. В том числе и на Северном морском пути. Решение принято в конце осени нынешнего года, после анализа результатов действий подводной лодки этой серии на северо-востоке России.

«Северный морской путь исторически принадлежит России. Ранее это оспаривалось, но не в агрессивной форме, а в политической и правовой. А сейчас оспаривается в агрессивной форме. И чтобы агрессивные претензии не воплотились в жизнь, нам надо утверждать свое присутствие в Арктике. А кроме того, Северный морской путь ведет из Европы на Дальний Восток и в юго-восточную Азию, так что его значение трудно переоценить. Думаю, что по мере постепенного потепления в мире будет открываться всё больше возможностей по использованию Северного морского пути», — рассказал «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Ранее подводные лодки 636.3 прошли проверку на Северном морском пути. В ходе маневров субмарины тренировались бороться с противником, причем как с подводными, так и с надводными целями. В частности, были проведены пуски крылатых ракет «Калибр». Теперь субмарины этого проекта смогут успешно прикрывать СМП.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Проверено Севером: Подлодка «Магадан» успешно прошла испытания в Арктике»