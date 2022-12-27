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Глава МЧС в День спасателя назвал коллег братством героев
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Глава МЧС в День спасателя назвал коллег братством героев

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российские спасатели ежегодно 27 декабря отмечают профессиональный праздник — День спасателя РФ. С поздравлением к коллегам и ветеранам обратился глава ведомства Александр Куренков.

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За 32 года МЧС России доказало способность оперативно реагировать на любые ЧС в пределах страны и за рубежом, спасать, помогать, выручать в любой точке мира. За этот период их усилиями спасено более 3 млн человек.

Министр отметил, что в профессиональный праздник ведомство чествует коллег, для которых спасение граждан стало делом жизни. Российское МЧС он назвал истинным братством героев, готовых к риску и самопожертвованию.

Куренков подчеркнул, что спасательная служба славится настоящими профессионалами, опытом и традициями, переданными ветеранами, которым он выразил слова признательности и благодарности. В рядах спасателей много героев, напомнил глава ведомства, уточнив, что иначе не может быть. Их поступками создается история ведомства, куется честь и мощь самой благородной из служб.

«В этом году личный состав министерства встал в ряды участников специальной военной операции в Донбассе и защитников российского суверенитета. Это наш вклад в безопасность граждан и выражение активной гражданской позиции. К сожалению, участие в гуманитарном реагировании стоило жизней некоторым нашим товарищам. Память о них навсегда в наших сердцах. Подвиг во имя спасения, помощь попавшим в беду даже ценой собственной жизни — вот истинная цель вашего служения. Я горжусь быть сопричастным вашему труду, быть в одном строю с неравнодушными, честными и отважными людьми», — сказал министр в поздравительном обращении.

В МЧС РФ напомнили, что за 11 месяцев 2022 года сотрудниками ведомства спасено около 45 тыс. человек, ликвидировано более 220 ЧС, при этом их количество снизилось на 39%. Потушено порядка 330 тыс. пожаров. На водных объектах спасено свыше 1,4 тыс. человек, при ликвидации ДТП — более 15 тыс.

МЧС России развивает гуманитарное сотрудничество с международными организациями и чрезвычайными ведомствами других стран. За этот год проведено 35 гуманитарных операций. Помощь оказана населению Кубы, Судана, Армении, Афганистана, Джибути, Турции, Таджикистана, Киргизии, Южной Осетии и других.

Дата профессионального праздника спасателя РФ совпадает с днем создания в 1990 году прообраза Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) — Российского корпуса спасателей. Буквально за четыре года ведомство претерпело ряд ключевых изменений, подробнее о которых — в материале «Известий».

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