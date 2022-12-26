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День МЧС – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России 27 декабря отмечают День спасателя, он же день МЧС РФ, — праздник специалистов, стоящих на страже человеческой жизни в экстремальных условиях. В 2022 году торжество приходится на вторник. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День МЧС – 2022: история праздника

Дата праздника совпадает с днем создания в 1990 году прообраза Министерства по чрезвычайным ситуациям МЧС — Российского корпуса спасателей (РКС). Буквально за четыре года ведомство претерпело ряд ключевых изменений. Сначала оно было преобразовано в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а затем объединено со Штабом гражданской обороны. Наконец, в 1994 году Госкомитет по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте стал привычным нам министерством.

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Через год у сотрудников ведомства появился и собственный праздник. Указ о его создании подписал президент России Борис Ельцин.

День МЧС – 2022: традиции праздника

Для спасателей МЧС профессиональный праздник выходным не является. Как правило, они проводят его на службе. Тем не менее руководство устраивает для сотрудников торжественные мероприятия, представляет лучших спасателей к наградам и вручает премии и грамоты.

Более печальной традицией является возложение цветов к мемориалам погибших при выполнении спасательных операций. Из года в год глава ведомства приезжает на Кременчугскую улицу в Москве, чтобы лично возложить цветы к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России».

Вспоминают подвиги спасателей и средства массовой информации, освещая героические истории из практики МЧС. В городах проводятся концерты в честь праздника, с речью выступают высокопоставленные лица. А благодарные граждане пишут спасателям поздравительные телеграммы.

В школах и других образовательных учреждениях проводятся конкурсы детских рисунков, а сами герои посещают занятия и рассказывают ученикам о работе спасателя.

9 декабря в России отмечали День Героев РФ — праздник военнослужащих и специалистов других сфер, удостоенных государственных наград. «Известия» познакомили читателей с историей и традициями торжества.

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