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Финансовый консультант дала советы по грамотным тратам в январе

Эксперт Байрамова: чтобы правильно распорядиться деньгами в январе, следует просчитать доходы и расходы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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До Нового года россияне получат зарплату за декабрь, которой должны будут правильно распорядиться до следующих выплат после праздничных дней. Чтобы заработанных средств хватило до получки, в первую очередь необходимо заранее просчитать доходы и расходы, рассказала «Известиям» финансовый консультант, основатель школы финансовой грамотности Эмма Байрамова.

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По ее словам, может помочь система создания фондов — способ планирования, благодаря которому можно разделить все расходы по категориям и не выходить за пределы установленных ограничений.

«Чтобы им воспользоваться, вам нужно посчитать сумму, которую вы получите за декабрь, и заранее поделить ее на части. Например, 40% пойдут на питание, 15% — на транспорт, 15% — на коммунальные расходы, 20% — на подарки и встречи на праздники и 10% — для непредвиденных трат или на накопления. Выходить за рамки не стоит, но, если у вас начнет заканчиваться «праздничный» бюджет, значит, стоит поменять формат развлечений на оставшиеся дни», — объяснила эксперт.

В случае если в декабре работодатель выплатил помимо основной зарплаты премию или тринадцатую зарплату, финансовый консультант посоветовала не тратить эти средства, а сразу отложить и отправить в накопления. По ее словам, это будет лучшим применением для дополнительных денег.

«Положите их на накопительный счет под проценты, куда вы обычно переводите деньги для крупных трат, таких как поездки в отпуск или взнос за ипотеку, покупку автомобиля», — добавила Байрамова.

Если же денег без премии не хватает, ее также можно поделить на части: например, потратить половину, а остальную часть отложить, рекомендует эксперт.

«Поверьте, деньги, которые вы сохраните для достижения более крупной цели, вам будет гораздо приятнее потратить в будущем. Главное, не хранить их просто так — про инфляцию всегда нужно помнить и пользоваться хотя бы накопительным счетом или банковским вкладом», — подчеркнула она.

Кроме того, Байрамова посоветовала начать новый год с ведения учета всех доходов и расходов. По ее мнению, это важная привычка, которая поможет не только регулировать затраты, но и ставить цели по росту в заработке.

«Если вы начнете это делать с января, то к концу года у вас будет своя собственная «бухгалтерия» и вы с легкостью сможете планировать любые будущие расходы. И определять, на сколько больше вам нужно зарабатывать, чтобы прийти к желаемому уровню жизни», — сказала финансовый консультант.

Вести учет можно, например, с помощью мобильного приложения, добавила эксперт.

Ранее, 13 декабря, эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин выразил мнение, что россиянам, которые получают тринадцатую зарплату, нужно использовать эти средства для создании финансовой подушки безопасности. Он считает, что следует отложить не менее 30–50% от такой заработной платы или новогодних бонусов.

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