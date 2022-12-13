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Россиянам рассказали о лучшем способе распорядиться 13-й зарплатой

Финансист Сафиулин: 13-ю зарплату следует использовать для создания финансовой подушки безопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россиянам, которые получают 13-ю зарплату, следует использовать эти средства для создании финансовой подушки безопасности. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал эксперт по финансовой грамотности Марат Сафиулин.

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По мнению эксперта, стоит отложить не менее 30–50% от 13-й зарплаты или новогодних бонусов. А для получения максимальной выгоды можно положить эти деньги на новогодний депозит под повышенные процент.

«Таким образом вы через месяц или три получите назад свои деньги с процентами, а заодно избежите соблазна потратить все на новогодних распродажах», — рассказал Сафиулин в интервью радио Sputnik.

8 декабря финансист Лазарь Бадалов предложил россиянам аккуратно распоряжаться деньгами и положить свободную сумму на депозит до Нового года. При этом Бадалов отметил важность подготовки финансовой подушки безопасности.

Ранее, 28 ноября, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов рассказал «Известиям» о безопасных и рискованных вариантах для вложения денег.

По его мнению, для того, чтобы уберечь их от инфляции и получить дополнительный доход от вложений, необходимо обратить внимание на национальную валюту и искать различные варианты размещения рубля под определенную ставку процента.

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